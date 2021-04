Carolina cruz responde: ¿Salió de RCN por Laura Acuña?

En las últimas horas, la presentadora caleña en medio de un diálogo con el periodista Juan Diego Alvira, aclaró todos los rumores que giran alrededor de su relación con Laura Acuña, una de las caras más representativas del Canal RCN.

Después de entregar diferentes detalles de su vida, de su paso por el Reinado de belleza, sus emprendimientos, (…), Juan Diego Alvira le preguntó por su salida de ‘Muy buenos días’, y si esta tenía relación por el trato que recibía de Laura Acuña. “Había una cantidad de líos”, mencionó el periodista.

Ante el cuestionamiento, Carolina Cruz señaló que siempre se “ha tejido como un tema de chismes y 'lleva y trae' alrededor de eso". Y reiteró que entre ella y la bumanguesa nunca tuvieron problemas. “Nunca tuvimos inconvenientes”.

“Jamás tuvimos un 'sí', jamás tuvimos un 'no'; nunca una pelea, nunca un encontrón. Nada".

Además, aclaró que mientras compartieron set, fueron muy buenas compañeras, sin ser amigas, lo que motivó a que las personas creyeran que existía alguna enemistad entre ellas.

Cruz dejo claro que su decisión de no continuar en el programa de las mañanas de RCN fue por decisión propia. "Yo no me fui de RCN por culpa de ella, como mucha gente lo dijo. Yo me fui de Muy Buenos Días porque quería hacer otra cosa".