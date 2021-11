"Cerebro de primitivo": Andrés Parra contó que hombre le gritó a su hijo y esposa

El actor colombiano se trasladó hasta su cuenta de Twitter para contar los detalles de este suceso que alteró la paz de una salida familiar en un hotel. De acuerdo a Parra, con su esposa Diana Cáliz y su hijo Samuel, de 2 años, se dirigían a desayunar cuando se encontraron con el sujeto.

Andrés comentó que se encontraron en el trayecto con el hombre y su familia en una mesa contigua y saludaron cordialmente, en especial Samuel, a quien el hombre acercó a su hija de dos meses para que pudiera ver su disfraz.

El pequeño, inocentemente gruñó como un monstruo a la bebé asustándola: “Al ver eso, de una me senté y le expliqué a Samuel que estaba mal. Que era una bebé, no entendía el juego y que la había hecho llorar por el susto. Siempre hemos manejado las cosas con Samuel desde el respeto, tratando de hacerlo entender las consecuencias de sus actos”, indicó el actor.

Pero el padre de la otra menor no dudó dos veces en alzarle la voz al hijo del actor y hasta señalarlo con el dedo: “Eso que hiciste estuvo muy mal, muy mal. Ya verás las consecuencias que tu actitud tendrá en la vida cuando seas adulto”, dijo el hombre, ante la mirada atónita de Parra, quien no podía creer lo sucedido.

“Yo me quedé helado. Lo seguía señalando y gritando, y yo, en serio, me pasmé. Cuando aterricé de la loquera de este hp. le dije: ‘De corregirlo me encargo yo, no usted’”, explicó.

El hombre, no contento con lo sucedido con el niño, también atacó a la esposa de Parra, quien intercedió en defensa de su hijo: “O sea, de una hp desproporción este catre malp… (…) El man como que nos atacaba. Se iba y volvía; es decir, el cerebro primitivo con toda. El descontrol total”.