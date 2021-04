Chelito de Castro vuelve a las raíces del 'Joesón' con su sencillo "Sube que Sube"

El maestro 'Chelito' decidió entrar al estudio y componer una nueva canción que inspire el festejo, la celebración y el baile en aquellas personas que la han pasado mal desde que el coronavirus se estableció para alejarnos del mundo como lo conocíamos.

"Quise crear un canción, que sin mencionar el tema, le subiera el ánimo a las personas en este duro tiempo de la pandemia (….) Quise invocar mucho de ese estilo (Joesón) para que naciera un ritmo caliente, para bailar", comentó en su paso por La Hora del Regreso.

Y es que esta canción evoca la música tropical de los años 80 y 90, y vuelve a poner en los oídos de los oyentes el clásico ritmo del 'joesón', que hizo famoso a el Joe Arroyo y lo convirtió en el representante de la sabrosura de Colombia ante el mundo.

"Nuestra música tropical ha sido un poco trasladada a las fiestas de fin de año. Yo me atreví a lanzar esta canción en temporada baja, porque siento que se necesita alegría. Además, quise hacerle un homenaje al Joe, que significó mucho para mi carrera, fue quien me presentó en sociedad cuando me mencionó en su canción".

El músico se suma a la iniciativa de volver a darle a la música tropical el protagonismo que ha perdido con los años y espera contagiar de este son a nuevas generaciones. Este sencillo ya está disponible en todas la plataformas digitales.