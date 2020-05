Chocquibtown estuvo presente en la nueva versión de “La Tierra del Olvido”

Luego de seis años de estar ausentes, Los Premios Nuestra Tierra logró entretener a los espectadores junto a Alejandra Azcárate como presentadora.

En la apertura de los premios, Carlos Vives, junto a grandes artistas, se unieron para interpretar ‘La Tierra del Olvido’ con diferentes tonos, colores y sonidos dados por los cantantes.

“La grabación estuvo muy divertida. Fue una canción con la que prácticamente crecí, la escuché siendo muy niña. Llegar a interpretarla e invitada por Carlos fue bastante bonito porque fue recordar lo que habíamos descubierto en ese momento de la música colombiana”, recordó una de la cantantes de Chocquibtown.

Le puede interesar: Hay mucha gente que quiere hablar por el Chocó, pero se frena por miedo: Goyo

Además, contó que ha tenido que acoplar su armario para hacer su estudio durante la cuarentena, esto también ha sido una experiencia totalmente nueva.

“Uno empieza a valorar el trabajo de la gente que está alrededor de uno, es muy bonita la experiencia, siempre positiva y sumando”, expresó.

Entre los artistas que hicieron parte de esta versión estuvieron Fonseca, Sebastián Yatra, Camilo, Andrés Cepeda, Chocquibtown, Silvestre Dangond.

Por otro lado, Goyo se habló de su aparición en el nuevo video de Residente de Calle 13, ‘Antes que el mundo se acabe’.

“Fue muy chistoso porque a mí no me gusta mucho el tema de hablar de mi relación en público Pero que bacano mostrar todas las cosas a veces negativas, no solo lo positivo para que la gente vea que es una relación rea. Cuando René me lo propuso, estábamos grabando otra cosa, se lo conté a Tostao, nos morimos de la risa, pero lo grabamos. Fue una experiencia nueva y diferente”.

Puede leer: 'Antes que el mundo se acabe' de Residente reunió 113 besos alrededor del mundo