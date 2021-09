Chris Carpentier, jurado de MasterChef, habló de la parálisis que vivió

El chef chileno Chistopher Carpentier, uno de los jurados que hace parte del reality MasterChef Celebrity reveló un episodio que vivió en su juventud. Se trata de una parálisis que afrontó cuando tenía 28 años y pasaba por una crisis.

En entrevista en el programa “Yo, José Gabriel”, el chef recordó que cuando tenía esa edad estaba preparándose para la apertura de un anhelado restaurante. Mientras continuaba con su carrera en la cocina, se alejó de su familia y enfrentó un proceso de divorcio.

Chris Carpentier reveló que su hija era un bebé y el restaurante resultó involucrado en problemas por líos legales del terreno en el que estaba construído. En ese entonces afrontó conflictos económicos, familiares y sentimentales que lo llevaron a pasar por una crisis.

Ese episodio desencadenó en una parálisis en su cuerpo y solo podía mover sus ojos. Carpentier aseguró que pasó casi un mes en un proceso que considera como “intenso pero positivo”.

“Se te caen como todas las patas de la mesa. La familia, el trabajo, tus sueños, ya no eres tan bueno como tú pensabas que eras. Ahí colapsé y me vino una parálisis completa, quedé moviendo solo los ojos. De un día para otro, estaba cocinando y me dio un colapso nervioso de todo lo que me estaba ocurriendo”, recordó el jurado de MasterChef Celebrity.

A pesar del episodio, a sus 48 años se ha convertido en uno de los chefs más importantes de Latinoamérica y en su llegada a Colombia conquistó como uno de los jurados del reality de cocina.