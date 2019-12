Christian Nodal habla en La Hora del Regreso sobre su nuevo álbum ‘Ahora’

Durante la entrevista, el reconocido cantante mexicano, Christian Nodal, habló sobre sus inicios en la música: “Realmente yo me dejé llevar, no tenía ningún contacto de artistas, pero el rollo es que tenía 15 años y a esa edad empecé a componer y a subir videos y uno de esos se hizo viral y así empecé”.

En cuanto a su nuevo álbum ‘Ahora’: “Me gusta más este que el primer disco, este es uno como compositor, estaba muy emocionado por ver la reacción de la gente y aquí en Colombia ha tenido un buen recibimiento”.

Sobre su colaboración con la agrupación Piso 21, Nodal dijo que: “Siempre hubo esa amistad, una vez me dijeron que hiciéramos una canción, al principio no lo creía, pero me mandaron la propuesta y me gustó y le metí mi esencia”.

Para finalizar, el mexicano se refirió a su colaboración con Juanes: “Es una persona increíble, un gran artista y me encanta trabajar con personas con las que tengo química”.