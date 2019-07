Classico Latino regresa a Colombia con "Sueño Tropical"

En su aniversario número 20, Classico Latino regresa a Bogotá para presentar en el Teatro Colón el próximo 19 de julio, un espectáculo denominado “Sueño Tropical”. Allí estará lanzando su más reciente producción musical “Havana Classic”, un trabajo grabado en los legendarios estudios Egrem en La Habana, que contó con la producción del reconocido director y arreglista Joaquín Betancourt y la participación de destacadas figuras de la escena cubana como el violinista Omar Puente, el bajista Rey Crespo y el tresero Juan de la Cruz Antomarchi “Cotó”.



Classico Latino nace en 1999 en la Universidad de Cambridge, Inglaterra por iniciativa del pianista colombiano Iván Guevara y el cellista inglés Graham Walker. La propuesta artística del grupo es interpretar repertorio latinoamericano de muy diversos compositores -sin dejar de lado las creaciones propias- en un formato de música de cámara, para ello se incluye un violín, interpretado actualmente por la artista polaca Bárbara Dziewka.

La agrupación ha actuado en muy diversos escenarios internacionales, destacándose especialmente su presencia en varias ocasiones en el Festival Mono Núñez, el más importante evento de música andina colombiana realizado en nuestro país, igualmente en afamadas salas de concierto británicas y de diversas ciudades europeas.



Su álbum “Journey Through Latin America” publicado en 2012, se grabó en los míticos estudios Abbey Road de Londres y en él tomaron parte entre otros el cantante Andrés Cepeda, el tiplista Fáber Grajales y el Coro de Cambridge The Gentlemans of St John’s



En esta nueva visita a Colombia, Classico Latino presentará un repertorio de reconocidas obras cubanas y contará en tarima con la presencia de varios de los músicos que tomaron parte en la grabación de su nuevo álbum, sumándose a ellos el violinista cubano Alfredo de La Fe y la cantante María Mulata.