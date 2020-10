Colombiana recibió premio de la Acnur por su trabajo contra la explotación sexual de niños

Mayerlin Vergara Pérez, educadora que ha dedicado 20 años de su vida a rescatar menores explotados sexualmente estuvo en La Hora del Regreso hablando sobre el galardón que le dio el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur, por su trabajo con los niños y jóvenes de La Guajira.

“Al principio no lo dimensioné, pero este miércoles lloré. El premio ha traído consigo más trabajo, pero lo he disfrutado y me siento honrada, es un privilegio. Es un reconocimiento para La Guajira, para los niños y niñas refugiados inmigrantes”, dijo.

Vergara explicó cómo surgió su pasión por ayudar a los niños y jóvenes de Colombia y el paso a paso de su llegada a la fundación.

“En el distrito de Agua Blanca me di cuenta de que necesitaba enseñarles algo más que a multiplicar. En Cartagena vi a dos niños consumiendo pegamento, ese día eso penetró en mi corazón y le dije a Dios que quería hacer algo por los niños”, comentó.

“En una entrevista dije que los niños, más que personas con títulos, necesitaban gente que los escucharan. Al día siguiente estaba en la fundación, conectada con la vida de los niños”, agregó.

Sobre los casos de violencia sexual contra los niños en tiempos de pandemia, Vergara aseguró que esta problemática ha aumentado.

“Hemos recibido alrededor de 20 niños y niñas nuevos al hogar porque ellos no tienen espera. Encontramos niños que literalmente se quedaron encerrados con sus abusadores en la casa”, afirmó.