Procuraduría llama a juicio a exalcaldesa de Sincelejo Tatiana Niebles por contrato “a dedo”

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos y llamó a juicio disciplinario a la exalcaldesa (e) de Sincelejo, Tatiana Niebles Flórez, por las presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato “a dedo”.

Se trata de un convenio valorado en más de 1.200 millones de pesos para la adquisición de textos escolares para diversos colegios públicos. Tal contrato fue adjudicado de manera directa, popularmente llamado “a dedo”.

Dicha modalidad fue utilizada -amparándose en derechos de autor de los textos- a pesar de que había múltiples oferentes capacitados quienes cumplían las condiciones y requisitos para participar por el contrato con textos similares al escogido.

“La entonces alcaldesa encargada habría suscrito una resolución donde consignó que no existía pluralidad de oferentes y que una sola empresa podía proveer los textos por ser la titular de los derechos de autor, situación con la que habría desconocido que cada editorial es titular de los derechos de sus propias obras, lo cual no genera exclusividad de mercado ni excluye la competencia entre distintos proveedores”, indicó el Ministerio Público.

En la decisión de pliego de cargos, también se determinó llamar a juicio a dos personas más del gabinete de la exalcaldesa quienes tuvieron relación con el controvertido contrato.

Se trata de los exsecretarios de Educación, Marco Tulio Montes -quien estuvo al frente de esa cartera entre noviembre y diciembre de 2023-, así como la secretaria jurídica de la alcaldía en 2023, Yeimis Urzola Torres.