UNGRD finalizó obras de ampliación del canal La Esperanza en La Mojana. Foto: UNGRD.

La UNGRD anunció la finalización de una importante obra de infraestructura en La Mojana, una región ubicada en el suroeste de Colombia, que se encontraba en alto riesgo debido a las crecientes del río Cauca.

Se trata de la ampliación del Canal de La Esperanza, un proyecto de emergencia que busca mejorar la gestión del caudal y prevenir inundaciones devastadoras para las comunidades de la región.

El trabajo realizado permitió incrementar en más del 20% la capacidad hidráulica del canal, lo cual implica que ahora puede transportar un volumen de agua mucho mayor durante eventos de creciente.

Según los cálculos, el canal puede movilizar hasta 300 metros cúbicos adicionales por segundo, lo que permite reducir el riesgo de inundación en zonas especialmente vulnerables.

Uno de los aspectos técnicos más destacados de esta intervención es que, a través de la modelación hidráulica, se evidenció que el Canal de La Esperanza ha demostrado ser el corredor más eficiente para conducir el caudal del río.

En los últimos análisis, se comprobó que alrededor del 60% del flujo del río Cauca se canaliza a través de esta infraestructura, lo que ayuda a aliviar la presión en otras zonas, como el boquete de Caregato.

Además, cuando el caudal total disminuye, la cantidad de agua que ingresa al canal se incrementa, optimizando aún más la capacidad del sistema.

A pesar de estos avances, la solución definitiva para el manejo de las dinámicas hídricas de La Mojana aún está en proceso.

La UNGRD continuará colaborando con el Fondo Adaptación, el encargado de llevar adelante el megaproyecto de solución estructural definitiva para la región.

Este esfuerzo es parte de un plan a largo plazo para mitigar el riesgo de desastres y ofrecer una protección más sólida a las comunidades afectadas.

