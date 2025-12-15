Carlos Ramón González, de parranda vallenata en Nicaragua. Foto: Captura de video

Carlos Ramón González, de parranda vallenata en Nicaragua, mientras está prófugo en Colombia.

La W tuvo acceso a imágenes exclusivas que muestran al exdirector del DNI, en un evento promovido por la Cancillería en el Teatro Nacional de Nicaragua.

Noticia en desarrollo...

Escuche W Radio en vivo: