Carlos Ramón González, de parranda vallenata en Nicaragua mientras está prófugo en Colombia

La W tuvo acceso a imágenes exclusivas que muestran a Carlos Ramón González, exdirector del DNI, en un evento promovido por la Cancillería en el Teatro Nacional de Nicaragua.

Carlos Ramón González, de parranda vallenata en Nicaragua, mientras está prófugo en Colombia.

La W tuvo acceso a imágenes exclusivas que muestran al exdirector del DNI, en un evento promovido por la Cancillería en el Teatro Nacional de Nicaragua.

