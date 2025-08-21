Nadie puede decir que Daniel Ortega sea amigo de Gustavo Petro: Armando Benedetti, MinInterior

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió a la negativa de Nicaragua de extraditar a Carlos Ramón González, vinculado al escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD) y quien, recientemente, obtuvo la residencia en Nicaragua con apoyo del Gobierno Nacional pese a ser prófugo de la justicia.

Desde Sabanalarga, Atlántico, el ministro Benedetti expresó: “La lectura de lo que está pasando con Nicaragua es que nadie puede decir que Daniel Ortega sea amigo de Petro o que le esté haciendo un favor”.

En sus declaraciones, el ministro también aseguró que Ortega y Petro no se llevan bien desde la época en la que existió el M-19.

El alto funcionario concluyó sus declaraciones afirmando que la reciente acción de Nicaragua va en contra de la democracia.

Escuche W radio en vivo aquí: