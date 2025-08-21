Petro asegura que Ortega no lo quiere “porque denuncia que se volteó contra los sandinistas”

Tras conocerse que Nicaragua negó la extradición de Carlos Ramón González, exdirector de la DNI y del DAPRE, involucrado en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta en la red social X.

Allí, el mandatario explicó que la decisión del país centroamericano se debe a varios motivos.

“Ortega no quiere a Petro, porque denuncia que se volteó contra los sandinistas que hicieron la revolución contra Somoza”, dijo el presidente Petro.

Además, explicó que otra de las razones es “porque Carlos Ramón González fue de cuerpo entero, como parte de la comisión combatiente del M19, a luchar en la guerra en Nicaragua, contra el dictador Somoza. Los oficiales del M19 fueron incorporados al Ejército Popular Sandinista con grados militares”.

Pese a que el propio presidente Petro había pedido a Nicaragua qué González fuera entregado a la justicia, le fue otorgado el asilo político con base “a la Constitución Política de la República de Nicaragua, Convenios e instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos y de Asilo Político”, señala el gobierno del país centroamericano.

“Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los Convenios Internacionales”, dicen.

Esto dijo el presidente Gustavo Petro: