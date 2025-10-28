Corte Suprema mantiene orden de detención contra el prófugo Carlos Ramón González
El alto tribunal negó en segunda instancia una tutela interpuesta por la defensa de González, que alegaba irregularidades en la decisión del Tribunal Superior de Bogotá.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia negó en segunda instancia una tutela interpuesta por Carlos Ramón González con la cual buscaba dejar sin efectos la medida de aseguramiento que le impuso el Tribunal Superior de Bogotá por el escándalo de la UNGRD.
Noticia en desarrollo…