Actualidad

Corte Suprema mantiene orden de detención contra el prófugo Carlos Ramón González

El alto tribunal negó en segunda instancia una tutela interpuesta por la defensa de González, que alegaba irregularidades en la decisión del Tribunal Superior de Bogotá.

Carlos Ramón González. Foto: Colprensa

Carlos Ramón González. Foto: Colprensa

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia negó en segunda instancia una tutela interpuesta por Carlos Ramón González con la cual buscaba dejar sin efectos la medida de aseguramiento que le impuso el Tribunal Superior de Bogotá por el escándalo de la UNGRD.

Noticia en desarrollo…

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad