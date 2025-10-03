Corte Suprema rechaza suspender orden de captura contra Carlos Ramón González

La Corte Suprema de Justicia avocó conocimiento de una tutela que presentó el prófugo Carlos Ramón González, con la cual pidió revocar la orden de captura internacional en su contra.

En dicha acción judicial el procesado señaló que, con tal orden de detención, que incluye circular de Interpol, se le estarían vulnerando sus derechos fundamentales.

Al mismo tiempo, González pidió como medida provisional que se suspendieran los efectos de la circular roja, solicitud que fue negada, por ser considerada improcedente.

“Además de que implica un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, no probó la urgencia, gravedad, inminencia y la impostergabilidad que viabilizan su procedencia”, sentenció el despacho del magistrado Gerardo Barbosa.

Según la información que se ha difundido, González Merchán estaría escondido en Nicaragua, país que le dio asilo. Desde el pasado 22 de septiembre la Interpol emitió la circular roja en su contra.