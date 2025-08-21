Colombia pidió a Nicaragua reconsiderar asilo político otorgado a Carlos Ramón González

La Cancillería rechazó la decisión del Gobierno de Nicaragua de otorgar asilo político a Carlos Ramón González, “teniendo en cuenta que es requerido por la justicia colombiana por la presunta comisión de delitos de carácter común”.

En ese sentido, el Gobierno de Colombia aseguró que reconoce y respeta la figura del asilo concedido a las personas “que tengan justificación para invocarlo de acuerdo con los instrumentos internacionales de los cuales nuestro país es Estado Parte”. Sin embargo, aclaran:

“En virtud de dichos instrumentos internacionales, este derecho no podrá ser invocado por las personas respecto de las cuales existan motivos fundados de que han cometido delitos comunes o se haya entablado una acción judicial originada por dichos delito”.

La Cancillería, en su comunicado, deja en claro que Carlos Ramón González enfrenta un proceso penal en Colombia por la presunta comisión de delitos comunes, tipificados en “La decisión de conceder asilo político al señor González Merchán desconoce lo establecido en el Tratado de Extradición entre el Gobierno de la República de Colombia y la República de Nicaragua de 1929, en el entendido de que en el marco de este Instrumento ambos Estados convinieron entregar mutuamente a las personas procesadas o condenadas en uno de ellos”.

Por eso, Colombia solicitó al Gobierno de Nicaragua tener en cuenta las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación y, en consecuencia, reconsiderar su decisión “para revocar dicha protección internacional, con el propósito de que González Merchán pueda entregarse a la justicia colombiana, la cual le brindará todas las garantías procesales”.

De igual forma, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta en la red social X. Allí el mandatario explicó que la decisión del país centroamericano se debe a varios motivos.

“Ortega no quiere a Petro, porque denuncia que se volteó contra los sandinistas que hicieron la revolución contra Somoza”, dijo el presidente Petro.

Además, añadió que otra de las razones es “porque Carlos Ramón González fue de cuerpo entero, como parte de la comisión combatiente del M-19 a luchar en la guerra en Nicaragua, contra el dictador Somoza. Los oficiales del M19 fueron incorporados al Ejército Popular Sandinista con grados militares”.