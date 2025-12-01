Corte Suprema dará inicio a la fase de juicio contra el prófugo Carlos Ramón González

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia dará inicio a la fase de juzgamiento contra el prófugo de la justicia, Carlos Ramón González, por el escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD) .

El exdirector de la DNI y del DAPRE es procesado por su presunta relación con el entramado de corrupción mediante compra de congresistas para favorecer la agenda legislativa del Gobierno.

El juicio contra Carlos Ramón González comenzará en las próximas semanas luego de que el escrito de acusación radicado por la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema subiera a los despachos de la Sala de Primera Instancia y se designara el ponente que estará al frente del juzgamiento al reo.

Pues luego del sorteo que se realizó, el proceso quedó a cargo de la magistrada Blanca Nélida Barreto, presidenta de la Sala, quien ahora deberá fijar la fecha para que se adelante la audiencia de acusación contra Carlos Ramón González, la cual, de no aparecer, podrá adelantarse en su ausencia.

Luego de la misma, vendrá la audiencia preparatoria para que se definan las pruebas que las partes buscarán que se tengan y practiquen en juicio. Tras esto el juicio oral y el anuncio de si Carlos Ramón González es declarado culpable o no.

