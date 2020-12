Con su esposa al lado, taxista ocultó a su amante en el baúl del carro

El diario Extra de Ecuador compartió la historia de un hombre que transitaba por el barrio Conocoto, ubicado al sur de Quito, con un insólito “cargamento” en el baúl de su vehículo… la mujer que es su amante.



De acuerdo con las autoridades locales, le solicitaron al hombre que detuviera su taxi en un retén porque su comportamiento sospechoso les genero desconfianza.



El conductor que se transportaba, además, con su esposa como copiloto imploró a los oficiales que no revisaran la cajuela del automóvil. Este hecho que despertó, aún más, la desconfianza en los policías que pensaron que el hombre trasladaba elementos ilegales como sustancias alucinógenas o armas de fuego.



Según el rotativo, la sorpresa se la llevaron los agentes cuando al abrir el compartimiento encontraron a una mujer que tenía tapado su rostro con una mascarilla.



El taxista, que no quiso revelar al inicio la identidad de la persona que se encontraba allí, terminó confesando a los oficiales que se trataba de su amante y que no quería que su esposa se enterará del hecho.



Finalmente, las autoridades dejaron ir al hombre, porque no incurría en ningún delito, pero no sin antes tomar un registro fotográfico del suceso.