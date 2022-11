Concierto de Paul McCartney en México reunió cerca de 70.000 espectadores

Bajo una sutil lluvia Paul McCartney fascinó la noche del martes a unos 70.000 seguidores que se reunieron en el estadio Azteca de Ciudad de México para revivir la beatlemanía, en una presentación de pago previa a un concierto gratuito el jueves donde se espera el doble de público.



"¡Hola México! Trataré de hablar un poco en español y un poco en inglés", saludó McCartney en español provocando algarabía, al abrir su concierto en el marco de la gira On The Run, para luego interpretar "Magical Mystery Tour".



El Estadio Azteca coreó su nombre durante las casi cuatro horas de concierto, a lo largo de las cuales el británico tuvo momentos de nostalgia al recordar a John Lennon con "Here Today" y a su ex esposa Linda McCartney, quien falleció de cáncer en 1998, con "Maybe I'm Amazed".



El lugar se iluminó por momentos con miles de encendedores para darle un ambiente cálido a la especial noche. "Los chilangos son maravillosos", dijo el británico antes de interpretar "The Night Before", la cual anunció como un estreno para el público presente.



Sobre el escenario McCartney se mostró dueño y señor, cautivador y complaciente, al desaparecer los cientos de policías que lo siguieron durante su trayecto para resguardar su seguridad del centro al sur de Ciudad de México.



"Paperback Witer", "All My Lovin", "My Valentine" fueron algunas de las interpretaciones de Sir Paul en la presentación.



Esta es la cuarta presentación del exbeatle en México, quien seguirá con su gira On The Run por varios países de América Latina.