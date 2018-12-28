Conozca la trágica historia detrás del día de los inocentes

Es tradicional que el 28 de Diciembre se hagan diversas bromas que diviertan a las personas, además por su celebración de los Santos Inocentes que catapulta hechos culturales que con frecuencia se vienen conmemorando.

Sin embargo este día también se ve revuelto con hechos de tradiciones paganas y relatos bíblicos, en donde se llevó un macabro plan que acabó con la vida de muchos inocentes.

Dentro del libro de la biblia en el nuevo testamento en el evangelio según San Mateo, se cuenta la historia cuando el rey Herodes por advertencia de los tres reyes magos, quienes le explican el nacimiento de Jesús quien estaba destinado a ser el Mesías; ordenó la masacre de todos los niños menores de dos años, llenando de sangre las casas que se ubicaban en Belén.

Sin embargo las bromas también jugaron papel fundamental en esos homicidios, ya que muchos padres para la protección de sus hijos, se ingeniaron algunas ideas que más para hacer reír a los soldados, realmente buscaba el refugio de sus familias.

Desde allí según algunos historiadores las maniobras ejecutadas para la ayuda de los infantes se catapultó como inocentadas, con el único objetivo de borrar la atroz historia que marcó este día tradicional.