Debut récord de ‘Easy on me’ de Adele, es la canción más reproducida en una semana

Adele se hizo con el liderato de ventas musicales en Reino Unido con su nuevo sencillo 'Easy On Me', su primera creación musical en los últimos seis años, con la que ya ha pulverizado varios récords comerciales.

Una semana después de su lanzamiento, 'Easy On Me' ocupa el primer puesto en el ranking de venta de sencillos en Reino Unido, con 217.300 unidades, anunció en un comunicado el organismo británico encargado de estas clasificaciones.

Es el mejor lanzamiento desde 'Shape of You' de Ed Sheeran en 2017 (226.800 ventas), precisó este mismo organismo. Según la Official Charts Company, es la tercera creación de Adele que ocupa este puesto.

Con más de 24 millones de reproducciones únicamente en Reino Unido, el sencillo también batió el récord de la canción más escuchada en internet durante la semana de su lanzamiento, hasta ahora en manos de '7 rings' de Ariana Grande, con 16,9 millones de reproducciones.

También se convirtió en la canción más vendida en su versión digital en una semana en 2021, con 23.500 ventas.

'Easy On Me' es el primer sencillo del esperadísimo álbum '30', el primero de la diva del soul tras seis años alejada de los escenarios. Saldrá a la venta el 19 de noviembre.

La londinense, que vive en Los Ángeles (Estados Unidos), explica las dificultades personales sufridas en los últimos seis años, marcados por la crisis de los 30, un "año de ansiedad", su divorcio y la interrupción de su carrera musical.

Adele ha vendido millones de discos y ha ganado innumerables premios, incluidos un Oscar y 15 Grammy, por lo que el lanzamiento de su último álbum es uno de los más esperados del año.