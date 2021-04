Diva Jessurum sufrió un accidente casero y terminó con su cara fuertemente golpeada

A la presentadora se le ve en el clip que compartió en su cuenta de Instagram con la nariz hinchada y morada, luego que un cuadro que tenía colgado en una de las paredes del balcón de su casa se cayera por la fuerte brisa y aterrizara en su cara.

Jessurum le contó de su propia voz a sus seguidores lo sucedido para evitar algún tipo de rumor sobre la naturaleza del golpe: "Prefiero contarles yo lo que me sucedió, antes de que esas personitas “Master en especulación” digan que me sometí a una cirugía", escribió en el post.

Por lo que reveló la barranquillera, pese al fuerte golpe, la herida no pasó a mayores y no requirió de un intervención mayor. "Hoy es el primer día. Vamos a ver qué pasa más adelante, por ahora me tiene la nariz y los ojos hinchados", expresó.

Sus seguidores, colegas y amigos manifestaron su preocupación por el accidente y le enviaron mensajes de recuperación. Entre ellos, el presentador Sergio Barbosa escribió que él mismo había sufrido un accidente de ese tipo cuando en un Carnaval de Barranquilla se estrelló frente a un vidrio.