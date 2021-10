El actor Roberto Manrique presentó oficialmente a su novio

El actor ecuatoriano Roberto Manrique, quien participó en la novela ‘Sin senos sí hay paraíso’, reveló a través en un video en su cuenta de Instagram, el pasado 12 de septiembre, que es homosexual. Luego de un mes de la noticia, el artista ha presentado a sus fanáticos y a su familia de forma oficial a su pareja.

Fue en medio de una entrevista exclusiva en la revista 'People en español' que presentó a su novio Oliver Ranft, con quien mantiene una relación sentimental desde hace siete años.

"No sentía que vivía en ningún clóset, simplemente no lo hablaba con la prensa. Pero no existía ningún ambiente en el que pretendiera ser algo o que lo escondía"

El actor comentó que conoció a Oliver en el 2011 durante la Cumbre Internacional del Medio Ambiente que tuvo lugar en Guayaquil.

“Estoy muy feliz con la vida que he formado, con el lugar emocional en el que estoy, de salud emocional y espiritual al que he llegado, pero me faltaba un paso. Faltaba este paso para ir más allá”, afirmó.