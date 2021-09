Roberto Manrique le respondió a seguidora que lo llamó "desperdicio" por ser gay

El actor ecuatoriano Roberto Manrique, quien participó en la novela ‘Sin senos sí hay paraíso’, reveló a través en un video en su cuenta de Instagram que es homosexual. Aunque ha recibido apoyo de muchos de sus colegas, amigos y seguidores, también ha tenido que soportar algunas críticas.

Luego de transcurrir dos semanas desde que le confesó al mundo su verdad, en medio del masivo respaldo que ha recibido, no han faltado aquellos comentarios en los que se cuestiona su orientación sexual.

A través de sus historias de Instagram, el actor recibió un mensaje irrespetuoso por parte de una de sus fanáticas que lo calificó como “desperdicio”, tras enterarse que le gustan los hombres.

“No, mi vida, eso está siendo súper aprovechado, solo que no por tí”, le respondió el intérprete, quien añadió: “¿Acaso los otros aspectos de mi vida no le dan un sentido suficiente para no ser un ‘desperdicio’?”.

Asimismo, compartió una reflexión sobre este tipo de "piropos" que reciben los miembros de la comunidad de parte de algunas mujeres heterosexuales para exaltar su belleza física. En ese mismo espacio manifestó que entendía que muchas de ellas no lo hacen con intención de herirlo.

“El hecho de que se base en la suposición de que me encuentras atractivo no lo hace un piropo. (Gracias igual). Que tus probabilidades de tener algo físico conmigo haga de mi vida algo que no tiene valor en la existencia (un desperdicio) en cambio, sí que lo hace algo negativo. Y seamos realistas, esas probabilidades ya eran muy bajitas antes. No porque luzcas de una manera u otra (de hecho, no he visto las docenas de perfiles que me han escrito ese comentario) sino por simple probabilidad matemática (¿me sigues?)”.