Roberto Manrique, actor de ‘Sin senos sí hay paraíso’, reveló que es gay

El actor ecuatoriano Roberto Manrique, quien participó en la novela ‘Sin senos sí hay paraíso’, reveló a través en un video en su cuenta de Instagram que es gay.

Sentado bajo árboles, el actor se mostró reflexivo sobre su situación y la de muchas personas que crecieron en una sociedad en las que ese tipo de declaraciones son mal vistas.

“Hace media hora estaba corriendo y entendí un poco más. ‘Robertito’ se crio en un mundo que no le permitía ser quien era, cuando hasta llorar no era de hombres, que la vulnerabilidad no era digna, ni se diga el hecho de que me gustaban los hombres y que sentía, desde que tengo memoria, que había algo en mí que estaba mal”, comentó.

Asimismo, resaltó que, a pesar de que sus allegados sabían esto, siente que necesitaba comentarlo con sus seguidores.

“Tengo que dar un paso para mi bienestar personal y es contar esto, a pesar de que no siento que fue una salida del closet porque mi familia sabe, en el trabajo, todos mis círculos saben y si voy conociendo gente les cuento”, dijo.

“Realmente no siento que esté saliendo del closet, pero me estaba engañando. Hay una parte de mí que no puede fluir hasta que yo le diga: ‘no tienes de qué sentirte culpable’”, agregó.

Finalmente, les dejó un mensaje a las personas para que se quieran tal cual como son sin temor a prejuicios.