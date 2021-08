Filtran los que serían los posibles finalistas de 'MasterChef Celebrity'

Esta temporada de ‘MasterChef Celebrity’ se ha convertido en una de las más controversiales de las seis temporadas del famoso ‘reality’ de cocina del Canal RCN, siendo este el tercer formato con celebridades como concursantes.

Este programa ya se encuentra cerca de su recta final y solo quedan 10 de los 22 concursante iniciales. Recientemente, el programa de entretenimiento 'Lo Sé Todo' se atrevió a dar los nombres de cuatro finalistas.

Cabe recordar que fue Catalina Maya quien en medio de una entrevista con 'Diva Rebeca', reveló que la producción de 'MasterChef Celebrity' había filmado cuatro posibles finales.

"Es que sabes qué, no sabemos quién ganó. De verdad Diva, no sabemos, pero no sabemos quién ganó. Yo con los cuatro quedaría muy feliz", había comentado la modelo y presentadora.

Sumando a estos rumores, el periodista de entretenimiento y presentador de 'Lo sé todo' dio con nombres propios a los posibles finalistas: Viña Machado, Carla Giraldo, Liss Pereira y Frank Martínez.

"El caballero que a pesar de todas las adversidades, en contra de lo pensado, porque no hacía ni un agua hervida llega a la final", comentó el comunicador.