Salento: el equilibrio entre tradición, sostenibilidad y turismo responsable

Colombia

Salento fue uno de los destinos destacados en la Expedición de La Hora del Regreso, como ejemplo de un modelo turístico que ha sabido crecer sin perder su esencia. Junto al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, FONTUR y el País de la Belleza, el recorrido puso en valor el papel del municipio dentro del Paisaje Cultural Cafetero.

La visita permitió resaltar cómo Salento ha construido una oferta turística basada en la preservación de su arquitectura tradicional, la cultura cafetera y el respeto por el entorno natural. El municipio se ha convertido en un referente de turismo sostenible, integrando a la comunidad en la cadena de valor y promoviendo prácticas responsables frente al alto flujo de visitantes.

Durante la expedición, se destacó el compromiso de los actores locales por proteger sus recursos naturales y culturales, entendiendo que el turismo no solo es una fuente de ingresos, sino una responsabilidad con el territorio.

Salento reafirma así su posición como uno de los destinos más representativos del Eje Cafetero y como un ejemplo de cómo el turismo bien gestionado fortalece la identidad regional y proyecta a Colombia ante el mundo.