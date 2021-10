Conozca la causa de ausencia de Carlos Calero en el programa 'Día a Día'

Carlos Calero ha sido durante muchos años uno de los presentadores más admirados de la televisión colombiana. Su profesionalismo, al igual que su carisma, le han permitido ganarse el corazón de los televidentes que han seguido de cerca su carrera.



El presentador de 52 años ha estado ausente hace algunos días del programa ‘Día a día’ del canal Caracol Televisión, producción de la que es presentador junto a Catalina Gómez, Carolina Soto y Carolina Cruz.



Dicha ausencia le ha traído varios cuestionamientos a los televidentes y seguidores, pues Calero muy pocas veces ha faltado al programa matutino.

Le puede interesar:

Pipe Bueno reveló si tiene planes de boda con Luisa Fernanda W



Muchos llegaron a pensar que Carlos Calero ya no estaría más en el canal, sin embargo, la verdadera razón de su ausencia es porque fue escogido como presentador de Yo me llamo, el reality musical que próximamente llegará a las pantallas de Caracol Televisión.



Eso no quiere decir que ya no vaya a estar más en Día a Día, sino que ha tenido que estar presente en las grabaciones, donde se desempeña, junto a Melina Ramírez como conductor del concurso.

Por su parte, Amparo Grisales, César Escolar y Yeison Jiménez conformarán el equipo de jurados.



“Me encanta”, “espectacular”, “ansiosos de ver tanto talento”, fueron algunos de los mensajes que dejaron sus seguidores en las diferentes redes sociales.