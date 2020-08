El candente relato de Karoll Márquez en “Las 50 sombras del leit”

Con un sensual relato, Karoll Márquez participó en la sección “Las 50 sombras del leit”

“Fue una noche inolvidable tu mirada desenfrenada me perseguía por todo el escenario, pude sentir todo tu deseo sobre mi cuerpo, lo admito me desconcentré cuando te vi mordiéndote el dedo”, así comenzó el relato del cantante.

“Cuando terminó la presentación, me esperaste a la salida del teatro, te vi desde lejos y me arriesgué a saludarte, me abrazaste y me hablaste al oído”, siguió relatando Karoll.

Si quiere saber cómo termina la historia, escuche el audio completo de “Las 50 sombras del leit”.

