El divertido relato de Don Jediondo en “Las 50 sobras del leit”

Con un divertido relato, Don Jediondo participó en la sección “Las 50 sobras del leit”

“Amanece un nuevo día, no la veo desde mayo, como extraño yo la finca y me hace falta su gallo, y sin usted yo me muero ya voy para sepultura, ahorita salgo pa’ Tenza la vaina se puso dura”, así comenzó el relato del humorista.

“Muchas gracias por su amor y gracias por ser tan buena, aquí llevo longaniza y media libra de rellena”, siguió relatando Don Jediondo.

Si quiere saber cómo termina la historia, escuche el audio completo de “Las 50 sobras del leit”.

