El drama del deportista ruso que se inyectó aceite en los brazos

El joven comentó durante el programa que desde muy pequeño se había visto atraído por el ejercicio, por esto mismo asistía a una sala deportiva en donde hacía ejercicio diariamente para sentirse y verse bien. Tiempo después se enteró sobre las inyecciones que ayudaban a estimular el crecimiento de los músculos. Debido a esto, tomó la decisión por primera vez de inyectarse 5 cm cúbicos y el resultado le gustó. Cabe aclarar que esto fue antes de ingresar a prestar el servicio militar, que en ese país se presta a los 18 años.

Al terminar su servicio en el ejército, Kirill se dedicó muy juicioso al gimnasio para estilizar y formar su cuerpo al 100% para lograr mejores resultados, así que Tereshin decidió volver a inyectarse, pero esta vez se le pasó la mano puesto que los músculos no estaban en la capacidad de absorber tanto aceite y los brazos terminaron deformándose.

Desde hace año y medio no se inyecta nada, sin embargo, cada mes, durante dos semanas se inflaman sus músculos y su aspecto físico cambia. En cuanto a la cirugía, Tereshin comenta que: “cada vez la situación es más complicada, estuve en varias clínicas de Moscú, pero desafortunadamente ningún cirujano se atreve a comprometerse con esa operación. He pedido ayuda y solo una clínica de Alemania aceptó mi caso y después de exámenes me dirán si me ayudan o no.”

Para finalizar, el joven ruso pide que le ayuden económicamente debido a que la clínica alemana le puso un precio muy alto y él no es una persona adinerada para reunir este valor. Además mencionó que: “hay una situación contradictoria, la gente me odia en Instagram, pero no puedo salir a la calle solo porque todos quieren una foto conmigo.”