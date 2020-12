Él era un hombre maravilloso: Carmen París recuerda a Armando Manzanero

La artista española Carmen París se unió al trabajo discográfico de Armando Manzanero en Grandes Duetos con la canción “Por Debajo de la Mesa”, que el maestro escribió para Luis Miguel.

“No sabía que se había muerto, me ha llamado mi representante y me ha dicho que me ibas a llamar,” dijo.

La cantante española recordó en la W cómo se dio el dueto con el humilde maestro de la música romántica.

“Lo había admirado toda la vida, lo había cantado mucho. Me pareció un sueño que él dijera que quería cantar conmigo”, mencionó.

La cantante aseguró que el dueto con Manzanero logró un giro en su carrera y que la escucharan en toda hispanoamérica.

“Cuando me llamó para cantar con él no me lo podía creer”, comentó.

Carmen París recordó que hace un año estaba comiendo con Manzanero en Ciudad de México junto a su hijo Diego.