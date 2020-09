View this post on Instagram

Mike Bahía se mostró muy orgulloso de la mujer que tiene El artista resaltó varias de la cualidades de Greeicy Rendón como aman de casa. Además, que reveló que no se imaginan cómo hace el amor ¿Les gusta esta pareja? . #rechismes #greeicy #mikebahia #amadecasa #greeicyrendon #mikebahía #musica #pereira #armenia #ejecafetero #colombia