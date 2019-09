El mensaje político que esconde el vestuario de Rosalía

En el videoclip de Yo x ti, Tu x mi, el último trabajo de Rosalía en colaboración con Ozuna, la artista española usó un pantalón amarillo con una serpiente cascabel que se le enrosca en la pierna.

Pues según varios medios y usuarios, este atuendo dice mucho más de lo que se imaginaba y es más bien un contundente mensaje político.

De acuerdo con la cuenta Cámara Civica, "la bandera con la serpiente y la frase "Dont tread on me" fue diseñada en 1775 por Christopher Gadsden. Hoy es usada por libertarios de derechas para denunciar la opresión fiscal y burocrática del Estado sobre las libertades individuales".

Rosalía se vuelve anarcocapitalista. La bandera con la serpiente y la frase "Dont tread on me" fue diseñada en 1775 por Christopher Gadsden. Hoy es usada por libertarios de derechas para denunciar la opresión fiscal y burocrática del Estado sobre las libertades individuales. pic.twitter.com/NpcuLNAJYE — Cámara Cívica (@CamaraCivica) September 4, 2019

De otro lado, según el diario El Español, "El "Don't tread on me" también da nombre a la sexta canción del quinto álbum de Metallica y, cómo no, aparece en un episodio de Los Simpsons, en la sexta temporada. Bart le muestra el trasero a los australianos y en él lleva escrito la misma consigna.".

Este es el video de la nueva canción de Rosalía: