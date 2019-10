El provocativo video de Miley Cyrus en la cama con Cody Simpson

Desde que se conoció la relación de Miley Cyrus y Cody Simpson, ambas celebridades se han mostrado muy cariñosas y sensuales en redes sociales.

De hecho, hace poco Simpson, compartió a través de las historias de Instagram un sensual vídeo en el que le da un apasionado beso francés a su nueva novia mientras ambos tienen el filtro del Joker que tiene esa plataforma.

This video of Miley Cyrus and Cody Simpson kissing with Joker faces on is terrifying. pic.twitter.com/AmzaW2PmlG