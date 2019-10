¿Nuevo novio? Miley Cyrus fue captada besando a Cody Simpson

Hace poco se conoció la separación de la cantante Miley Cyrus con el actor Liam Hemsworth después de llevar ocho meses de matrimonio y diez años de novianzgo, días antes de este anuncio, la artista fue captada dándole un beso a Kaitlynn Carter en el norte de Italia.

Sin embargo, la artista terminó su relación con la modelo debido a que no quería estar en algo serio en este momento.

Pues ahora, se conoció que Miley Cyrus podría estar saliendo con el cantante australiano Cody Simpson, pues hace poco el portal especializado en entretenimiento TMZ la captó besandóse con él en un restaurante.

Are Miley & Cody Simpson taking their friendship to the next level? Sure looks like it. pic.twitter.com/YY6lrmpuHY