El 'Señor Barriga' y su reacción a la salida del aire de 'El Chavo' y 'Chespirito'

La noticia de la salida del aire de los populares programas 'El Chavo del 8' y 'Chespirito' no solo dejó triste a los miles de fanáticos de estas producciones, sino también a los actores que alguna vez hicieron parte de ellas.

Entre ellos el 'Señor Barriga', interpretado por Edgar Vivar, quien no dudó en manifestar sus sentimientos sobre esta decisión, resultado de una disputa legal entre los herederos de Roberto Gómez Bolaños y Televisa.

"Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocado a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente", indicó Vivar.

Además, comentó que Chespirito "es un programa de culto. Es parte del ADN de los latinos, lo llevamos en la memoria genética", expresó.

Por el momento, pese a que no se tiene claro en qué parara la disputa que enfrenta a Televisa y a la familia del recordado Roberto Gómez Bolaños, su hijo manifestó que esperan que pronto el público pueda volver a disfrutar de estos programas.