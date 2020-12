Ellen Page anuncia que es transgénero y pide que lo llamen Elliot

La protagonista de la película 'Juno' y de la serie 'The Umbrella Academy' compartió con sus seguidores que es transgénero y se identifica como no binario, un término utilizado para describir a una persona cuya identidad de género no es ni de mujer ni de hombre.

El actor Elliot Page, a quien antes se le conocía como Ellen Page, ha anunciado a través de su cuenta en Twitter que es transgénero, y que se identifica con el pronombre "él" o “ellos”. El mensaje fue publicado por medio de una carta a todos sus seguidores.

“Hola amigos, quiero compartirles que soy trans, mis pronombres son él/ellos y mi nombre es Elliot. Me siento afortunado de estar escribiendo esto. De estar aquí. Haber llegado a este lugar de mi vida. Siento una gratitud abrumadora por las personas increíbles que me han apoyado a lo largo de este gran viaje”, así lo confirma de forma directa el actor Elliot Page en la carta.

En su nota, Page dijo que ha sido “inspirado” por la comunidad trans y les agradeció por mostrar “trabajar incesantemente para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo”.

