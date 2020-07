Encontrarán mucha acción y grandes personajes en 'The Old Guard': Chiwetel Ejiofor

Chiwetel Ejiofor, actor y director británico, que fue nominado en 2014 al Premio Óscar por su papel en la película 'Twelve Years of Slavery', ahora interpreta a Copley en 'The Old Guard', una nueva película de Netflix sobre un grupo encubierto de mercenarios unidos por su inmortalidad.

En W Fin de Semana, Ejiofor habló acerca de lo que podrá encontrar la audiencia en esta película, sobre la reflexión que le ha dejado a nivel personal y cuáles fueron sus mayores desafíos al desarrollar el personaje de Copley.

"Encontrarán mucha acción y grandes personajes en 'The Old Guard', será bastante interesante", expresó el actor británico.

Además, sobre su trabajo en el aclamado Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), específicamente en la película 'Doctor Strange' (2017) junto a Benedict Cumberbatch y Tilda Swinton, Ejiofor contó cómo se siente trabajando en este género y su paralelo con 'The Old Guard': "El UCM tiene elementos que atrapan, y este es el caso de 'The Old Guard'".

Por otra parte, el actor también habló sobre su experiencia 'The Boy Who Harnessed the Wind' (2019), la primera película dirigida por él.

Finalmente, al ser preguntado sobre cuál superpoder quisiera poseer, Ejiofor sugirió que podría ser la inmortalidad.