Esai Morales, el nuevo villano en ‘Misión Imposible 7’

El actor estadounidense de origen puertorriqueño, Esai Morales, será el nuevo villano en la séptima entrega de ‘Misión Imposible’.

“Esta vez va a ser posible y voy a ser el villano, el antagonista. Va ser muy emocionante, porque es una marca muy grande. Tener a Tom, que es el más exitoso, es genial”, contó Morales.

Antes de que el mundo entrara en confinamiento por la pandemia, esta producción, dirigida por Christopher McQuarrie, estaba a punto de iniciar grabaciones en Italia.

Teniendo en cuenta que Tom Cruise no usa doble de acción en sus escenas, Esai Morales comentó que en julio irá a Londres para prepararse físicamente,"porque les puedo decir que habrá una pelea fuerte en un tren con Tom (…). Quiero medirme a ‘darle duro’ a él, pero depende porque no podrá hacer todo, no se puede exponer”.

Se pretendía que ‘Misión Imposible 7’ se estrenase en julio de 2021, sin embargo, debido al retraso que generó el coronavirus, Paramount postergó este estreno hasta noviembre del próximo año.

Por ahora, creen que podrían retomar las grabaciones en septiembre y, simultáneamente, adelantar las grabaciones de ‘Misión Imposible 8’.

