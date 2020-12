Esperanza Gómez contó detalles sobre cómo surgió su famoso grito en videos

La actriz de cine para adultos Esperanza Gómez, en conversación con Santiago Moure y Martín De Francisco en ‘La tele letal’, reveló detalles de su trabajo.

“En la pornografía ni siquiera me considero como actriz porque alguien así debe saber actuar y por eso no me dediqué a la televisión normal. Tuve la oportunidad de hacer parte de una novela, pero no me gustó y no soy buena actuando”, comentó.

La particularidad fue que explicó cómo surgió su famoso grito “h… qué rico”, asegurando que no lo hacía de manera consciente.

“En el porno estoy haciendo algo que me gusta y disfruto. Yo no sabía hasta un año después que empezó a volverse popular la frase. Yo me preguntaba por qué la gente me pedía que les dijera eso. A mí y a la mayoría de las actrices no nos gusta ver nuestro propio contenido”, explicó.

“A mí me gusta hablar durante el sexo, me di cuenta de que lo decía, pero no de manera consciente”, agregó.