Esta es la condena que podría pagar "Epa Colombia" por reaparecer en redes

El juez de control de garantías le solicitó a Daneidy Barrera Rojas que debía cerrar sus redes sociales y no volver a tener contacto con ellas, además, de asistir casa mes, para que se le llevara a cabo un seguimiento, debido a los daños que adelantó en la infraestructura de Transmilenio.

A pesar de las restricciones que le impusieron a Barrera Rojas, la joven desafió la solicitud del juez, puesto que recientemente publicó en sus redes un video en donde crítica a los medios de comunicación. La joven alude que están para juzgarla, pero no cuando hace cosas en pro de la niñez.

“Saben que me da desilusión, los medios de comunicación. Porque para destruirlo, criticarlo, y boletarlo, sí están buenos; pero uno recolectando juguetes y dineros para los niños de fundaciones y ahí si no me viralizan”, aseguró la joven.

Según el abogado Francisco Bernate, Epa Colombia podría pagar una condena entre 4 y 8 años de cárcel, por el delito de fraude a resolución judicial.

Esta no sería la primera vez que la influencer incumple la medida, puesto que desde las redes de su pareja, Diana Celis, le habría escrito a la presentadora Sara Uribe: "Oye Sara, te admiro, te respeto, Att: Epa Colombia y no acabe con todo".