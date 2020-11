¿Estresado por las elecciones en EE.UU.? Famosos muestran su ansiedad en redes

El desenlace de las elecciones en Estados Unidos ha desatado millones de comentarios en redes sociales por el estrecho margen de votos entre el candidato republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden.

Ante la inclemente espera para conocer los resultados definitivos del nuevo presidente del país norteamericano, varios famosos estadounidenses han mostrado su estrés en redes sociales.

Cardi B fue una de las más polémicas, pues compartió un video en su cuenta de Instagram en las que expresó su molestia al ver que varios estados se ponían rojos en representación de la victoria de los republicanos.

Estas son otras reacciones de los famosos de Estados Unidos ante los demorados escrutinios para la Presidencia.

“Solo estoy caminando de un lado a otro”: Elizabeth Banks

I’m just pacing back and forth. At least I’m burning off the gallon of ice cream I just ate. #ElectionNight — Elizabeth Banks (@ElizabethBanks) November 4, 2020

“Es como estar despierto durante tu propia cirugía”: Jimmy Kimmel

This is like being awake during your own surgery. — Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) November 4, 2020

“Respirar, respirar por la nariz. Fuera por la boca. Mantener”: James Corden