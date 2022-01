Ex esposo de Ingrid Betancourt hace un 'exorcismo' de relación en su libro

El ex esposo de Ingrid Betancourt, Juan Carlos Lecompte, hace un "exorcismo" de su relación con la ex candidata presidencial colombiana, que estuvo más de seis años secuestrada por las FARC, en su libro "Ingrid y yo, una libertad agridulce".









En una entrevista con el diario El Tiempo, Lecompte admitió hoy que escribir este libro, editado por Alphee y que presentará este jueves en París, sirvió para "limpiar su alma" y explicar la historia "de los que nos quedamos acá".









"Yo perdí seis años y medio de mi vida, en los que ella estuvo suspendida y todo lo que (yo) hacía estaba en función de su liberación. En mi libro relato el día a día que viví durante esos seis años y medio. En ese momento no pensaba que estaba perdiendo el tiempo, porque tratar de recuperar la libertad de Ingrid se me había convertido en un fórmula de vida", detalló.









Así, Lecompte vivió "cada día angustiado por hacer algo que permitiera liberar a los secuestrados (...) lo antes posible", pero tras el "frío" encuentro con Ingrid el día de su liberación, en julio de 2008, reconoció sentir que "había perdido el tiempo".









"La Ingrid de ahora es prácticamente como si no la hubiera conocido. No la conozco cada vez que la oigo hablar por ahí. Y cuando hemos estado hablando (...), es como otra persona", reconoció.









Consideró que "merecía otra oportunidad" y también dijo que llegó a confiar en recomponer su relación con la ex secuestrada, posibilidad que descartó totalmente cuando ella le pidió el divorcio estando su padre al borde de la muerte.









"A mí realmente el amor por Ingrid se me acabó del todo cuando murió mi papá, hace un año. Ese día Ingrid me llevó a mi casa la demanda de divorcio, porque no le firmé unos papeles en el hospital.









Mi papá estaba agonizando y yo no tenía la cabeza para nada. Le pedí que me diera un tiempo. Tres días después murió mi padre y me llegó su demanda. Ese día se acabó el amor por ella", relató.









El libro, que entremezcla "tragedia y humor", se inicia con la liberación de Betancourt.









En la llamada que realizó 15 minutos antes de aterrizar "me di cuenta que ella estaba muy fría. Gracias a Dios esa llamada existió, porque si no, lo que pasó después me habría matado ahí mismo, en mitad de la pista", sentenció.









Betancourt fue rescatada, junto a otros catorce rehenes de las FARC, en la llamada Operación Jaque, realizada en julio de 2008 en una remota localidad entre los departamentos selváticos de Guaviare y Vaupés (sureste).









En la acción, militares encubiertos liberaron a la colombo-francesa Ingrid Betancourt, a tres contratistas estadounidenses, y a once militares y policías. EFE