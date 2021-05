Exnovio de Daniella Álvarez denuncia amenazas en su contra

A través de su cuenta de Instagram el actor Lenard Vanderaa mencionó que su ruptura con la modelo Daniella Álvarez es cierta y además que ha recibido amenazas por ello.

Cabe recordar que el artista acompañó a la modelo durante todo el proceso que tuvo que pasar, tras ser sometida a la amputación de gran parte de su pierna izquierda tras sufrir una isquemia en mayo de 2020.

Lenard señaló que “es verdad que durante todo el proceso del año pasado recibí muchos mensajes muy bonitos de apoyo y de cariño por todo lo que pasó”; sin embargo, posteriormente dijo que “hay muchos mensajes que he ido recibiendo durante meses, día tras día, de muchos insultos, de faltar al respeto e incluso amenazas contra mi persona”.

Por este motivo, el artista decidió realizar el video porque le parecía apropiado hablar sobre el tema ya que “se cruzó la línea”, pues también amenazaron a su familia.

Es importante mencionar que la ruptura entre la modelo y el actor fue de la mejor manera, sin ningún resentimiento alguno, inclusive Daniella compartió a través de su cuenta de Instagram una imagen de los dos con un sentido mensaje sobre lo que fue su relación.

“El que me demostró cada día el significado del amor incondicional. Hoy no estamos juntos, pero el significado que tiene en este proceso no lo puedo explicar con palabras”, expresó la modelo en la red social.

