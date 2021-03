Falcon and the Winter Soldier: lo que usted debe saber sobre la nueva apuesta del MCU

Después del rotundo éxito de WandaVision en Disney+, que consiguió un 91% de aprobación en Rotten Tomatoes tras su último episodio estrenado el pasado 5 de marzo, Marvel continúa apostándole a las historias de los Vengadores secundarios que han cosechado un gran número de fanáticos al cierre de la tercera fase del MCU (Universo Cinematográfico de Marvel, según sus siglas en inglés).

Este es el caso de la serie ‘The Falcon and the Winter Soldier’ (‘Falcon y el Soldado del Invierno’), protagonizada por Anthony Mackie, Sebastian Stan, Emily VanCamp y Daniel Brühl, que se estrena este 19 de marzo en la plataforma Disney+ en todo el mundo.

Según lo han manifestado sus propios protagonistas, esta historia apelará a importantes reflexiones sobre el dolor o la amistad en medio de la adrenalina y la acción propias del MCU.

“El luto es un tema que siempre aparece en estas películas y con estos personajes. Lidian con circunstancias extremas y es imposible que no haya restos de eso”, aseguró Stan en días pasados, durante una rueda de prensa.

A continuación, le presentamos algunos datos clave que usted debe saber antes de ver el primer episodio de esta anticipada serie:

-------------------------

QUIÉNES SON FALCON Y WINTER SOLDIER

Samuel Thomas 'Sam' Wilson es un expiloto de la Fuerza Aérea que, tras realizar misiones con el arnés alado EXO-7 Falcon, se hizo amigo del Capitán América (Chris Evans) después de su descongelación. Más adelante, fue conocido entre los Vengadores con el nombre en clave de 'Falcon'.

Por su parte, James Buchanan 'Bucky' Barnes es el mejor amigo del Capitán América desde que son muy jóvenes y aunque este lo dio por muerto durante la Segunda Guerra Mundial, después se conoció que fue capturado por Hydra. En manos de la organización terrorista, a Bucky le lavaron el cerebro para convertirlo en un asesino letal.

¿Por qué el programa se centra en ellos? Eso es precisamente lo que desarrollará la serie, pues lo que el MCU ha mostrado anteriormente es que ambos personajes no se soportan, si bien se verán obligados a trabajar juntos en esta oportunidad.

Para Stan, Falcon y Bucky son "un matrimonio que ya no se sienten inspirados el uno por el otro de la misma forma".

Por su parte, Mackie ha hecho referencia a muchas "buddy movies" que les sirvieron de inspiración, como "Lethal Weapon" (Mel Gibson y Danny Glover), "Bad Boys" (Will Smith y Martin Lawrence) o "48 hours" (Eddie Murphy y Nick Nolte).

-------------------------

¿EN QUÉ PUNTO DEL MCU ESTÁ AMBIENTADA?

Según el actor Sebastian Stan, la serie está ubicada justo después de los eventos de la película 'Avengers: Endgame' (2019).

Por esta razón, sus protagonistas se enfrentan al duelo por la muerte de Iron Man, el ‘bleep’ (cuando Thanos, el Titán Loco, aniquiló a la mitad de todos los seres vivientes) y de que Steve Rogers, el Capitán América, ya no esté.

-------------------------

¿QUÉ PELÍCULAS HAY QUE VER PARA ENTENDER LA SERIE?

En 'Capitán América: El Primer Vengador' no solo se cuentan los orígenes de Steve Rogers como el súper soldado, sino que es la primera vez que el MCU muestra la amistad que existe entre Steve y Bucky.

Más adelante, en 'Capitán América: El Soldado de Invierno' (Captain America: The Winter Soldier'), Steve Rogers conoce a Sam, quien eventualmente es conocido como Falcon. Además, Bucky hace su reaparición con el alias de 'Soldado de Invierno'.

A pesar de que Sam vuelve a aparecer en 'Avengers: Age of Ultron', es en 'Capitán América: Civil War' donde Bucky juega un rol fundamental tras la muerte del rey T'Chaka de Wakanda.

Finalmente, es en 'Avengers: Infinity War' y 'Avengers: Endgame' donde se traza el puente que conecta la línea argumental directamente con 'The Falcon and the Winter Soldier' ante la ausencia del Capitán América.

-------------------------

¿QUÉ PERSONAJES APARECERÁN?

Entre las especulaciones sobre qué personajes aparecerán en la serie, sobre todo tratándose de villanos, una teoría que ha tomado fuerza en redes sociales durante la última semana es el regreso de Arnim Zola (Toby Jones).

Cabe recordar que la última aparición de Zola, un personaje que en los cómics se convierte en un robot automatizado, fue en 'Capitán América: El Soldado de Invierno':

Otro de los personajes de cuyo papel se ha hablado mucho y que ya es un hecho por su aparición en el trailer es Helmut Zemo (Daniel Brühl).

Se trata de un excoronel de las Fuerzas Armadas sokovianas y quien activó la programación del Winter Soldier de Bucky para destruir a los Vengadores en 'Civil War'.

Por otra parte, la serie también cuenta con la aparición del coronel James 'Rhodey' Rodes, mejor conocido como 'War Machine' (Don Cheadle) y quien fuera amigo de Tony Stark.

Otra aparición clave será la de la agente de Inteligencia Sharon Carter (Emily VanCamp), sobrina de Peggy Carter y conocida como 'Agente 13'. Anteriormente trabajó para la organización S.H.I.E.L.D. bajo el mando de Nick Fury.