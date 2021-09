Falleció el actor Willie Garson, conocido por su papel en 'Sex and the city'

El artista falleció de forma repentina este 21 de septiembre, cuando las jornadas de grabación de la serie continúan y a solo un día de la publicación del nuevo 'teaser' que da una muestra de los que podrán esperar los fanáticos.

Garson fue conocido por su papel de 'Stanny' uno de los mejores amigos de Carrie Bradshaw, la protagonista de la serie. Este personaje lo convirtió en un ídolo de la comunidad LGTBI en el mundo por su destacada interpretación de Blatch Stanford, un socialité y agente de ventas homosexual.

Su última publicación fue realizada en Twitter, allí expresó un mensaje de solidaridad: "Sean comprensivos con el otro siempre. Los amo a todos. Esparce amabilidad".

BE KIND TO EACH OTHER......ALWAYS. LOVE TO ALL. APRROACH KINDNESS.