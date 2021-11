Falleció Terence Wilson, "Astro" de UB40, tras una breve enfermedad

La música está de luto por el fallecimeinto de Terence Wilson, conocido como "Astro", y quien fue vocalista de la famosa banda británica de reggae UB40. Su muerte ocurre a los 64 años y según las primeras versiones sería causa de corta enfermedad que padeció.

Los encargados de revelar la triste noticia fueron los integrantes de la banda. A través de sus redes sociales publicaron una foto de Astro junto a un mensaje que dice: "estamos absolutamente devastados y con el corazón roto por tener que decirles que nuestro querido Astro falleció hoy después de una enfermedad muy breve. El mundo nunca volverá a ser el mismo sin él. Le pedimos que respete la privacidad de su familia en este momento increíblemente difícil".

Terence Wilson fue apodado como Astrro y acompañó a la banda hasya el 2013, cuando se decidió a crear el grupo UB40 featuring Ali Campbell and Astro. A pesar de la desintegración, su paso marcó grades éxitos de los años 80 con temas como "Red red wine".

Astro fue parte de los músicos que fundaron la banda originaria de Birmingham junto a James Brown, Earl Falconer, Brian Travers, Alistair Campbell, Robin Campbell, Norman Hassan y Michael Virtue, quienes eran amigos desde niños. Justamente trataron de hablar sobre el descontento ante la situación política y económica de su país.

En una entrevista exclusiva a Astro en La Hora del Regreso, se habló con el vocalista sobre los orígenes de la banda. Justamente reveló que el nombre está estrechamente ligado a situaciones sociales, pues UB40 es el formulario que llenaban las personas para solicitar subsidios cuando se quedaban sin empleo.

En el encabezado escuche el apartado de la entrevista en la que Astro expresa su amor por Colombia y cuenta la historia de la banda.

We are absolutely devastated and completely heartbroken to have to tell you that our beloved Astro has today passed away after a very short illness. The world will never be the same without him.



We ask you to please respect his family’s privacy at this incredibly difficult time. pic.twitter.com/GRDjtApyzy