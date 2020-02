Fans de Johnny Depp piden a Warner que saque a Amber Heard de "Aquaman"

Después de que el diario británico “Daily Mail” difundiera un audio donde la actriz Amber Heard admite haber agredido a su expareja, Johnny Depp, varios fanáticos han decidido crear una campaña para que Heard no vuelva a aparecer en Aquaman donde hace el papel de "Mera".

En la grabación se escucha a la protagonista de la película decirle a su esposo, "lamento no haberte dado una buena bofetada en la cara, pero al menos te golpeé (...) No sé cual fue el recorrido de mi mano, pero estás bien, no te he hecho daño, no te he empujado, solo te golpeé", esta sería la confirmación de que ella lo agredió.

También, cuando él le mencionó que no soportaba más abusos físicos entre ambos ella le respondió "no puedo prometerte que no me ponga violenta otra vez. Dios, a veces enloquezco y pierdo la cabeza".

A raíz de esta situación, los fanáticos del actor estadounidense crearon una petición en la plataforma change.org para que Warner Bross saque a Amber de las películas de Aquaman. Esta petición ya cuenta con más de 150 mil firmantes.

Además, algunos usuarios han promovido el numeral #JusticeForJohnnyDepp (Justicia para Johnny Depp).

Johnny Depp y Amber Heard se conocieron en 2009, dos años después comenzaron un noviazgo y posteriormente se casaron en 2015 para divorciarse en 2017.