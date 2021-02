Filtraron la muerte de un personaje principal de Naruto y ‘estallaron’ las redes

En redes sociales se volvió tendencia una imagen del manga ‘Boruto’ que muestra la muerte de uno de los personajes principales de la serie ‘Naruto’.

Se trata de ‘Kurama’, mejor conocido por ser el ‘Zorro de las Nueve Colas’, personaje animado que por mucho tiempo fue un antagonista en la historia, pero que tuvo una transformación con el paso de los episodios.

En la imagen se ve a ‘Naruto’ presenciando la muerte de su gran amigo en medio del desespero.

Esta posible filtración generó todo tipo de reacciones en redes sociales porque para muchos era un personaje indispensable en la saga.

"You're not a demon fox anymore. You're an asset to the Leaf and my partner,,, Kurama."

"Have a good life, Naruto."

naruto and kurama's memories from the past keep on flashing on my mind. i didn't see this coming (。ŏ﹏ŏ) honestly, my heart hurts :(( pic.twitter.com/FAFfL561CU